Жена 19-летнего победителя вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина, Иванна, решила напомнить о важном событии в ее семье.

Жена Романа Сасанчина в конце декабря прошлого года стала мамой, передает Politeka.net. В своем Инстаграм блогерша рассказывает о личном, так недавно Иванна поделилась кадрами с крещения дочки Элизабет.

Событие стало очень важным для молодых родителей и их дочки. Семья отметила праздник, пригласив фотографа. В новом посте Инстаграм Иванна решила напомнить о крещении, опубликовав фото, на котором позировала в коротком платье и ботинках.

"Так нравится мне это фото…..!😍 как, кстати, вам мой образ на крестинах?", - написала жена Романа Сасанчина.

Публикация собрала быстро более 2000 лайков и много комментариев-комплиментов.

"Офигенная", "Шикарная🔥🔥🔥!!!", "Невероятная 😍😍😍", "Очень красивая", "Очень хорошая 😍 Будь счастлива! ❤", "Ты прекрасна 😍😍😍", "Непревзойденный вид 🔥🔥🔥", "Очень хорошее фото: сочетание красоты, стиля, нежности и материнства ❤️ 👏🔥", "Слишком короткое платье как на крестины", "Как принцесса", - написали пользователи Сети.

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