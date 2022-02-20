Как передает Politeka.net, "Дизель шоу" является популярным юмористическим проектом. В нём выступают известные комики, среди которых: Виктория Булитко, Сергей Писаренко, Александр Бережок и другие.
На этот раз на странице "Дизель шоу" в Инстаграм опубликовали новое видео. На кадрах вспомнили один из номеров, где пародировали известный кулинарный проект "МастерШеф".
"Соскучились по "Dizel Night"? 🧡 Тогда давайте вспомним самые яркие и смешные номера! Ищите их в наших соцсетях, а полные версии — на нашем ютуб-канале! "Дизель" умеет удивлять и заряжать позитивом", - поделились на аккаунте.
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"Я решил готовить то, что у меня выходит лучше всего. Я решил готовить самогон", — пошутил один из участников "Дизель шоу".
"Ты что делаешь, какой самогон?", — спрашивает "участница" "МастерШеф".
Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Да это номер огонь смотрел капец весело", "Очень интересно", "Это шедевр, я вас обожаю", "Давайте полноценные пародии телепередач, по типу: мастер шеф, любимая мы убиваем детей, дом на отца, и тд..."
Ранее сообщалось, Крутоголов из "Дизель шоу" опубликовал первое видео с сыном после ДТП.
Politeka рассказывала, звезда "Дизель шоу" Булитко заинтриговала кадрами сериала с её участием.
Также, "Мастер Шеф. Битва сезонов" покинули сразу два участника, мнения зрителей разделились.