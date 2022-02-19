Как передает Politeka.net, талантливая украинская актриса Виктория Булитко является звездой юмористического проекта "Дизель шоу". Помимо этого, она засветилась в разных юмористических проектах и даже сериалах.

На своей странице в Инстаграм актриса опубликовала новые кадры. В публикации она показала кадры со съемок сериала "Выжить любой ценой", где у неё одна из главных ролей. Под публикацией Виктория Булитко раскрыла, когда состоится премьера.

"С нетерпением ждёте новый сезон "Выжить любой ценой"? Я тоже! И уже 25 февраля стартует эта грандиозная премьера. Не пропустите начало — в 22:50 на канале ICTV и нашем ютуб-канале.



P.S. Обязательно пишите в комментариях ваши впечатления. А я расскажу много интересных закулисных подробностей", — поделилась Виктория Булитко.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Очень будем ждать!", "Жду и ждем", "Хорошо Викуля мы будем ждать", "Впечатлений от тебя Будет Достаточно!!! Красотка", "Хорошо, Викуля", "Солнышко Любимое Вика..", "Булитка!)))ноги ммм", "Очень жаль, что не будет Виталины, ну она же, согласитесь, просто бомба", "Ты крутая", "И начались трудовые будни".

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