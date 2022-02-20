Известные телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая отпраздновали первый юбилей старшего сына и показали, что устроили по такому важному поводу.

Старший сын Юрия Горбунова и Кати Осадчей 19 февраля отметил пятилетие, сообщает Politeka.net. По такому случаю родители решили устроить детское мероприятие с аниматорами.

Пара встала в круг, и обнималась, когда аниматор делал вокруг них большой мыльный пузырь.

Также Катя Осадчая показала целый стол с конфетами.

"Иван и щенячий патруль", - подписала звезда еще один кадр, на котором малыш смотрел на аниматоров в костюмах.

Детский праздник был оформлен в стиле канадского мультсериала, «Щенячий патруль».

Отметим, также у пары есть младший сын Данил, который появился на свет только в прошлом году. Пара не афишировала отношения долго. Юрий Горбунов состоял на момент романа в браке. Причиной развода стала любовь к Кате Осадчей.

Примечательно, что у телеведущего Иван и Даник это первые дети. А у его жены есть еще сын от первого брака, Илья Полищук. Парню уже 19 лет.

Однажды Юрий Горбунов признался, что нестрогий папа. По мнению телеведущего, папы должны баловать своих детей, а воспитанием пусть занимаются мамы и няни.

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