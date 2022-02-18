Известные телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая воспитывают двоих детей, у одного из которых 18 февраля первый юбилей - счастливый отец умилил кадрами.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая официально вместе с 2017 года, когда сыграли свадьбу, сообщает Politeka.net. В этом же году у пары родился первый общий сын, Иван.

Долгое время родители скрывали лицо мальчика, и только в 2022 году они решили показать, какой красавчик у них растет. 18 февраля Иван отпраздновал свой первый юбилей - пятилетие. Счастливый отец поздравил сына, опубликовав яркие фото с ним. (Чтобы посмотреть все, доскролльте до конца страницы)

"Как будто только вчера, ты своим громким криком возвестил мир, о своем появлении!! А сегодня - ты уже командуешь нами 😇 Ты сделал нас с мамой самыми счастливыми людьми на свете!!!! Наша любовь, наша гордость!! Спасибо тебе моя @kosadcha за нашего Ивасика! Расти, сын, здоровым и счастливым, под мирным небом!! #нашелюбовь #деньрождения #нашсиночек", - написал Юрий Горбунов.

Пользователи Сети присоединились к поздравлениям.

Отметим, в прошлом году у Кати Осадчей и Юрия Горбунова родился второй общий сын Данил. Также у телеведущей есть сын от первого брака, Илья Полищук. Парню уже 19 лет.

Напомним, Горбунов засветил старшего сына во дворе их с Осадчей особняка

Как Politeka писала, что Горбунов впечатлил Лесю Никитюк боевым настроем

Также Politeka сообщала, что Горбунов на зимней прогулке показал, как выглядит Осадчая без макияжа