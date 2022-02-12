Катя Осадчая хорошо проводит время с мужем на отдыхе и устраивает романтичные свидания.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является успешной украинской телеведущей и женой Юрия Горбунова, пара недавно отправилась в романтичный отпуск в Париж. Как известно, об этом сама телеведущая мечтала довольно давно, так как из-за беременности не могла путешествовать.

Сейчас пара наслаждается временем вместе и показывает в Инстаграм счастливые моменты из жизни. В этот раз они провели время в кино, о чем сразу же написали.

«Давно были в кино? Когда выключаешь мобильный и наслаждаешься фильмом!! Сейчас есть что посмотреть! ‚'Смерть на Ниле!' .Казалось бы-знакомая история, всем известна!! Чем можно удивить?? Рекомендую! Картинка, качество съемки, режиссерские приемы, актерская игра-высший левел! #кино #приключения #детектив #попкорн» - пишет Горбунов.

В сети поддержали пост телеведущего: «Было! И советую, всем, сходить на фильм «Стоп – земля», о подростках! Очень классный фильм! Эмоциональный, настоящий!; Какая же красивая Катя, обожаю; Безгранично Вас люблю❤... больше; И мы сегодня с подругой были в кино. Именно на этот фильм ходили. Достоин внимания. Понравилось все: игра актеров, картинка, самая съемка👏😀; Сладкая пара❤; А мне "Кингсмен" понравился 😍».

Недавно звезда родила третьего сына, которого пара решила назвать Даниилом. Не забывает Осадчая и об Инстаграм, где в этот раз показала стильный наряд с прической.

На фото Катя была в платье с вырезом и чуть ниже колена. Образ Осадчая дополнила эффектной прической, рассказав, как ее делать.

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