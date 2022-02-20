Об этом со ссылкой на Букингемский дворец в воскресенье, 20 февраляпишет CNN.
«Букингемский дворец подтверждает, что сегодня королева получила положительный результат на Covid», - говорится в заявлении.
95-летняя королева «испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, и рассчитывает продолжить легкие обязанности в Виндзоре в течение ближайшей недели».
Глава британского государства заболела после того, как было подтверждено, что она контактировала со своим старшим сыном и наследником, принцем Уэльским, на той неделе, когда он заболел.
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Шокирующее заявление было сделано всего через несколько недель после того, как 6 февраля самый долго правящий монарх страны отпраздновала свой исторический платиновый юбилей в 70 лет на престоле.
Болезнь королевы вызывает особенную обеспокоенность, учитывая ее преклонный возраст и проблемы со здоровьем в последние месяцы.
За состоянием здоровья Елизаветы II будут следить королевские врачи, которые есть при дворце.
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