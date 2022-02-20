Богдан Шинкарев завоевал победу на проекте "Мастер Шеф" прошлом году, сообщает Politeka.net. Не все зрители были довольны таким исходом, и многие вспоминали предыдущие сезоны.

Сейчас по телеканалу идут новые выпуски "Битва сезонов", в котором приняли участие участники предыдущих сезонов.

Богдан Шинкарев признался, что чувствует облегчение, когда ошибаются участники, ведь ранее под всеми сезонами он читал комментарии мол раньше "вот это были мастера"

"А я еще и не смотрел некоторые ранние сезоны.. Думаю, может и правда там были мастера и виртуозы, а мы так, можем картошку только жарить.



А нет, оказывается они тоже люди🤷🏻‍♂️🙆🏻

И «классику» могут не знать, и не дожарить, и недосолить, и недозаморозить что-то, и не знать как икра молекулярная делается...", - написал победитель 11-го сезона.

В Сети поддержали повара.

"Ваш уровень, Богдан, высокий! То что вы готовили на МШ было всё классно!", "Я очень хочу чтобы выиграл кто-то максимально непредсказуемый и все «звэзды» чуть подвыдохнули", "Какая разница кто как готовит если Витюша best ever❤️", - написали пользователи Сети.

Ранее Politeka сообщала, что победитель "Мастер Шеф", покинувший Украину, в деталях показал свое новое жилье

Напомним, что "Мастер Шеф. Битва сезонов" покинули сразу два участника, мнения зрителей разделились

Также Politeka писала, что участники "Мастер Шеф. Битва сезонов" жестко сцепились из-за капусты