Богдан Шинкарев завоевал победу на проекте "Мастер Шеф" прошлом году, сообщает Politeka.net. Не все зрители были довольны таким исходом, и многие вспоминали предыдущие сезоны.
Сейчас по телеканалу идут новые выпуски "Битва сезонов", в котором приняли участие участники предыдущих сезонов.
Богдан Шинкарев признался, что чувствует облегчение, когда ошибаются участники, ведь ранее под всеми сезонами он читал комментарии мол раньше "вот это были мастера"
"А я еще и не смотрел некоторые ранние сезоны.. Думаю, может и правда там были мастера и виртуозы, а мы так, можем картошку только жарить.
А нет, оказывается они тоже люди🤷🏻♂️🙆🏻
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И «классику» могут не знать, и не дожарить, и недосолить, и недозаморозить что-то, и не знать как икра молекулярная делается...", - написал победитель 11-го сезона.
В Сети поддержали повара.
"Ваш уровень, Богдан, высокий! То что вы готовили на МШ было всё классно!", "Я очень хочу чтобы выиграл кто-то максимально непредсказуемый и все «звэзды» чуть подвыдохнули", "Какая разница кто как готовит если Витюша best ever❤️", - написали пользователи Сети.
Ранее Politeka сообщала, что победитель "Мастер Шеф", покинувший Украину, в деталях показал свое новое жилье
Напомним, что "Мастер Шеф. Битва сезонов" покинули сразу два участника, мнения зрителей разделились
Также Politeka писала, что участники "Мастер Шеф. Битва сезонов" жестко сцепились из-за капусты