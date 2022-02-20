Богдан Шинкарев завоевал победу на проекте "Мастер Шеф" прошлом году, сообщает Politeka.net. Не все зрители были довольны таким исходом, и многие вспоминали предыдущие сезоны.

Сейчас по телеканалу идут новые выпуски "Битва сезонов", в котором приняли участие участники предыдущих сезонов.

мастер шеф битва сезонов, скрин

Богдан Шинкарев признался, что чувствует облегчение, когда ошибаются участники, ведь ранее под всеми сезонами он читал комментарии мол раньше "вот это были мастера"

"А я еще и не смотрел некоторые ранние сезоны.. Думаю, может и правда там были мастера и виртуозы, а мы так, можем картошку только жарить.

А нет, оказывается они тоже люди🤷🏻‍♂️🙆🏻

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И «классику» могут не знать, и не дожарить, и недосолить, и недозаморозить что-то, и не знать как икра молекулярная делается...", - написал победитель 11-го сезона.

В Сети поддержали повара.

"Ваш уровень, Богдан, высокий! То что вы готовили на МШ было всё классно!", "Я очень хочу чтобы выиграл кто-то максимально непредсказуемый и все «звэзды» чуть подвыдохнули", "Какая разница кто как готовит если Витюша best ever❤️", - написали пользователи Сети.

Ранее Politeka сообщала, что победитель "Мастер Шеф", покинувший Украину, в деталях показал свое новое жилье

Напомним, что "Мастер Шеф. Битва сезонов" покинули сразу два участника, мнения зрителей разделились

Также Politeka писала, что участники "Мастер Шеф. Битва сезонов" жестко сцепились из-за капусты