Победитель "Співають всі" Муаяд Абдельрахим показал стильный образ и заговорив о любви, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, 16-летний певец Муаяд Абдельрахим - известный отечественный артист, который одержал триумф в талант-проекте "Співають всі", где главной судьей была артистка Наталья Могилевская. Теперь за исполнителем следят тысячи фанатов в Инстаграм. И Муаяд постоянно радует своих фанов, недавно выпустив песню, а теперь занялся съемкой клипа на композицию. А в этот раз артист поделился своим фото, заговорив о любви.

На фото Абдельрахим был в джинсовой куртке, сидя на стуле. Звезда повернулся лицом к камере, впечатляя видом.

"Любовь одна, но подделок под нее — тысячи", - написал Муаяд.

Фанаты поставили почти 200 лайков и написали комментарии:

"Согласна) Песня Инстаграм очень крутая", "Золотые слова", "Полностью, на все 200%...)", "Песня Инстаграм топчик", "Прямо тону от красоты", "Правильные слова".

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