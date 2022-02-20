Как пишет Politeka.net, 16-летний певец Муаяд Абдельрахим - известный отечественный артист, который одержал триумф в талант-проекте "Співають всі", где главной судьей была артистка Наталья Могилевская. Теперь за исполнителем следят тысячи фанатов в Инстаграм. И Муаяд постоянно радует своих фанов, недавно выпустив песню, а теперь занялся съемкой клипа на композицию. А в этот раз артист поделился своим фото, заговорив о любви.
На фото Абдельрахим был в джинсовой куртке, сидя на стуле. Звезда повернулся лицом к камере, впечатляя видом.
"Любовь одна, но подделок под нее — тысячи", - написал Муаяд.
Фанаты поставили почти 200 лайков и написали комментарии:
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