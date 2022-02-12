Как передает Politeka.net, 16-летний Муаяд Абдельрахим прославился как победитель вокального шоу "Співають всі". После своей победы артист уже успел порадовать своих поклонников новыми песнями. На своей странице в Инстаграм Муаяд решил поделиться воспоминаниями с концерта популярного певца Артема Пивоварова. В какой-то момент Пивоваров позвал Муаяда на сцену и они вместе спели его песню (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Как я спел с Артемом Пивоваровым🔝😊 Крутые воспоминания! Это был октябрь. Я приехал на концерт в Белую Церковь. И было очень неожиданно, когда Артем позвал меня на сцену и предложил спеть песню "Дом"!", — поделился воспоминаниями Муаяд Абдельрахим.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией артиста: "Браво гордость наша", "Классно", "Мой родной город", "Это так очень красиво и нежно 😍😍 Вы прекрасные", "Помню😍 Этот концерт остался в самом сердце", "Как классно просто супер".

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