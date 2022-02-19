Как пишет Politeka.net, 16-летний певец Муаяд Абдельрахим - известный украинский певец, который победил на проекте "Співають всі". А недавно артист презентовал свою первую песню, которую ему подарили. А теперь Муаяд решил записать новые стори, рассказав о своих проблемах со здоровьем.
Как оказалось, у подростка были проблемы с желудком, из-за чего он записал мало стори за прошлый день. Фанаты сразу заметили отсутствие Муаяда в Инстаграм.
"Привет) Почему так мало сторис сегодня", - написал фанат.
"Очень актуальный вопрос, сегодня я очень плохо себя чувствовал из-за того, что засорил желудок и он стал (и перестал работать). А я начал выпускать истории, когда стало хоть чуть-чуть лучше", - рассказал Муаяд о проблеме.
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"Извини, что так мало историй было, завтра постараюсь выпускать побольше историй", - добавил 16-летний победить шоу "Співають всі".
Напомним, 16-летний победитель "Співають всі" Муаяд рассказал о тяжелой расплате за успех
Также Politeka сообщала, что 16-летний победитель "Співають всі" похвастался выступлением с популярным артистом
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