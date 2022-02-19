Артист Муаяд Абдельрахим, который победил на шоу "Співають всі", рассказал о проблемах со здоровьем, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, 16-летний певец Муаяд Абдельрахим - известный украинский певец, который победил на проекте "Співають всі". А недавно артист презентовал свою первую песню, которую ему подарили. А теперь Муаяд решил записать новые стори, рассказав о своих проблемах со здоровьем.

Как оказалось, у подростка были проблемы с желудком, из-за чего он записал мало стори за прошлый день. Фанаты сразу заметили отсутствие Муаяда в Инстаграм.

"Привет) Почему так мало сторис сегодня", - написал фанат.

"Очень актуальный вопрос, сегодня я очень плохо себя чувствовал из-за того, что засорил желудок и он стал (и перестал работать). А я начал выпускать истории, когда стало хоть чуть-чуть лучше", - рассказал Муаяд о проблеме.

"Извини, что так мало историй было, завтра постараюсь выпускать побольше историй", - добавил 16-летний победить шоу "Співають всі".

А на новом сторис Муаяд отчитался, что ему стало лучше:



"Доброе утро. Уже сегодня намного легче стало. Постараюсь побольше выставлять сторис из жизни, так что следите"

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