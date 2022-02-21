Как передает Politeka.net, Сергей Лазановский после победы на шоу "Голос країни" продолжает радовать украинцев новыми песнями и контентом. Недавно он выпустил новую песню "Не мовчи", и представил клип поклонникам.

Так, на этот раз Лазановский похвастался стильным образом на новом фото на своей странице в Инстаграм. На кадре он предстал перед камерой в спортивном костюме голубого цвета. Свой образ он дополнил белыми кроссовками, которые отлично разбавили голубой цвет.

"Я в дровах 😅

Теперь спокойно можно ехать в И-Ф🔥

• Следующая зима будет теплой

• P.S. я уже в ожидании весны и тепла", — признался Сергей Лазановский.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией артиста: "Та ты что, на стиле", "Огонь", "Кто-то в дровах, а кто-то в дрова", "Тоже жду весну", "Кому что, а мне костюм нравится", "Та признайся, что это только для фотозоны складывал", "Сергей, ты лучший".

Также публикация Лазановского набрала более тысячи лайков всего за пару часов.

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