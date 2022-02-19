Известный украинский певец и победитель 11-го сезона проекта "Голос країни" Сергей Лазановский пошутил над своей прической.

Как передает Politeka.net, Сергей Лазановский стал популярным артистом благодаря своей победе в 11-ом сезоне шоу "Голос країни", где удивил своим вокалом. Сейчас он трудится над новыми песнями и радует своих поклонников.

На своей странице в Инстаграм Лазановский опубликовал новые Сториз. На кадрах он показал юмористическое видео со своей прической. Артист совсем лохматый "высмеял" свои волосы.

"Когда хотел файную стрижку, а получилось вот это", — пошутил Сергей Лазановский.

Напомним, что ранее его стрижка выглядела так, пока он не решил обесцветить волосы и отрастить их.

Также артист рассказал, что в этот день состоялась премьера его нового клипа на песню "Не молчи" на телевидении. Стоит отметить, что в этой работе Лазановский показал свой танцевальный навык и рассказал, что хотел бы попробовать себя в шоу "Танці з зірками".

Ранее сообщалось, победитель "Голосу країни" Лазановский закружил в танце эффектную брюнетку.

Politeka рассказывала, победитель "Голосу країни" прошелся по финалистам Нацотбора на "Евровидение-2022".

Также, победитель "Голосу країни" Лазановский рассказал, зачем ему "Танці з зірками".