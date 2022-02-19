Как передает Politeka.net, Сергей Лазановский стал популярным артистом благодаря своей победе в 11-ом сезоне шоу "Голос країни", где удивил своим вокалом. Сейчас он трудится над новыми песнями и радует своих поклонников.
На своей странице в Инстаграм Лазановский опубликовал новые Сториз. На кадрах он показал юмористическое видео со своей прической. Артист совсем лохматый "высмеял" свои волосы.
"Когда хотел файную стрижку, а получилось вот это", — пошутил Сергей Лазановский.
Галкин "спалил" Пугачеву с дочерью за интересным занятием: "Никому не рассказывай"
Остановилось сердце звезды из фильма «Весна на Заречной улице»: уже не мог разговаривать
Актриса из РФ приехала в Киев и высказалась об угрозе: "Очень люблю свою страну, но..."
Похудевшая на 35 кг Зарицкая из KAZKA в новом модном образе вызвала восторг: "Настоящая панкуха"
"Присоединился к своему брату в вечности": остановилось сердце музыканта популярной группы
Напомним, что ранее его стрижка выглядела так, пока он не решил обесцветить волосы и отрастить их.
Также артист рассказал, что в этот день состоялась премьера его нового клипа на песню "Не молчи" на телевидении. Стоит отметить, что в этой работе Лазановский показал свой танцевальный навык и рассказал, что хотел бы попробовать себя в шоу "Танці з зірками".
Ранее сообщалось, победитель "Голосу країни" Лазановский закружил в танце эффектную брюнетку.
Politeka рассказывала, победитель "Голосу країни" прошелся по финалистам Нацотбора на "Евровидение-2022".
Также, победитель "Голосу країни" Лазановский рассказал, зачем ему "Танці з зірками".