Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян старается всячески показывать своим модные образы и рассказывать о том, как создает их вместе с сотрудниками. Также Ким сама рекламирует модную одежду и носит ее на мероприятия.
В этот раз Ким представила силуэтный наряд для отдыха, черная тонкая ткань идеально обтягивала ее формы, а акцент был сделан именно на изгибы, так как ни дополнительных украшений, ни прически звезда подбирать не стала.
По словам Ким, ей нравится акцентировать внимание на фигуре, которую и так часто обсуждают:
«Нужно одно из этих платьев на весну/лето 😍😍; Так взволнована😍; мне нравится это величие😍; Ким ❤️; Я люблю свою ❤️; Нужно это платье 😍; Мечтательный вид 💕; Мы хотим новые цвета в мягком салоне, пожалуйста!; Мне нужен xs в сером цвете!!!😭; Собираетесь ли вы когда-нибудь пополнить коллекцию ко Дню святого Валентина?😢; Присылайте больше таких фото; Обожаю это платье 😍🙌; Эти просвечивают?; Так великолепно!🖤».
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Мы писали, Ким Кардашьян решила снова поучаствовать в шоу, которое снимала годами со своей семьей. Она выставляла почти каждый свой шаг напоказ и с сестрами вела жизнь на камеру, однако спустя долгие годы семейство Кардашьян решило прекратить трансляцию их жизни для всех.
Тем не менее, спустя полгода было снова принято решение возобновить съемки и поговорить о том, что происходит в семье. Мать Ким Кардашьян также решила показать интересный факт из жизни дочери. Самыми дорогими вещами дома оказались сборники альбомов с жизнью детей.
Напомним, Ким Кардашьян в микро-купальнике впечатлила новым стилем.
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян высмеяли из-за поведения в примерочной с ребенком.
Также Politeka писала, что Кардашьян после пижамы и купальников примерила неожиданный образ, все в черном.