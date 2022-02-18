Тина Кароль на концерте не стала скромничать и решила преобразиться на сцене благодаря своим нарядам.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которая с недавних пор удивляет поклонников обновленными вариантами своего имиджа. Теперь на концертах певица блистает в дизайнерских платьях с прозрачными вставками, с множеством камней или вырезами на бедрах.

Кароль больше не скрывает свою фигуру исключительно под классическими нарядами и костюмами одного типа.

На последнем концерте, который певица дала вчера вечером, артистка решила сменить за выступление несколько образов. Для должной атмосферы присутствовали в ее гардеробе и черные платья. Наряд с имитацией корсета и вырезом преобразил певицу и создал игривый лук.

А вот платье с прозрачной накидкой и вышивкой сделало звезду более открытой, черный боди под накидкой хоть и дополнил образ, но ничего не скрыл, Кароль также эмоционально исполнила свои песни.

«Какая энергия» - писали под кадрами фанаты, что публиковали фан-видео в сети.

Также в новом ролике, представленном на Ютуб-канале шоу видно, как Тина Кароль вернулась в Голос страны.

«Кого из тренеров она пришла подсидеть? А также впервые на нашей сцене хирург, который лечит голосом. Неужели финалистка детского Голоса снова вернулась? Также на проект придет автор хита Тины Кароль» - говорится в описании под роликом.

Как можно заметить, появление удивило и судей: Надю Дорофееву, Потапа, Полякову и Вакарчука.

Напомним, Тина Кароль появилась на улице в одной ночнушке с кружевами, фото: "Просыпаться не захочешь".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль после скандального Нацотбора показала свой образ во всей красе: "Это что-то невозможное!".

Также Politeka писала, что Тина Кароль с формами "навыкат" смутила видом на публике: кадры.