Як пише Politeka.net, 17-річна Діва Кассель відома не тільки завдяки своїм зірковим батькам. Так, дівчина з ранніх років пробує будувати власну кар'єру моделі, поступово просуваючись в бізнесі. Вона вже встигла знятися для багатьох світових глянців, влаштовуючи фотосесії і зі своєю культовою мамою.

У Діви встигла сформуватися власна фан-база з тисяч шанувальників по всьому світу. Нове фото юної красуні з'явилося на одній з її фан-сторінок в Instagram.

На знімку Діва Кассель позувала в облягаючій чорній водолазці з матеріалу під шкіру. Окремої родзинки і чуттєвості її образу надав романтичний чорний берет. Ефектний макіяж очей підкреслив красу дівчини.

"Bonjour", - коротко підписали знімок власники сторінки.

Шанувальники моделі прийшли в захват від знімка.

"Загадкове диво", "ти прекрасна, я люблю тебе мила", "Привіт, красуня, сподіваюся, ти в порядку", "вогонь", "Бонжур" - пишуть люди в коментарях до фото.

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