Як пише Politeka.net, Діва Кассель - 17-річна дочка Моніки Беллуччі, яка робить перші кроки в модельному бізнесі. Красуня вже встигла знятися для світових глянців, а також зробила спільну фотосесію з красунею-мамою. Не забуває Діва і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Діва була в прозорій сукні. Зірка вигнулася біля стіни, натякнувши на відсутність білизни.
"Біла квітка", - написала Діва під фото.
Фанати поставили понад 26 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Приголомшлива", "Богиня", "найсексуальніша дівчина в світі", "Ти моя улюблена", "яка красуня", "прекрасна дівчина", "йди, маленька рок-зірка", "Хочу більше фото", "Принцеса", "чарівний ангел", " неймовірно прекрасна дівчина. Вся в маму".
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