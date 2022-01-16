17-річна дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя Діва показала провокаційний образ, вразивши виглядом в прозорому вбранні.

Як пише Politeka.net, Діва Кассель - 17-річна дочка Моніки Беллуччі, яка робить перші кроки в модельному бізнесі. Красуня вже встигла знятися для світових глянців, а також зробила спільну фотосесію з красунею-мамою. Не забуває Діва і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Діва була в прозорій сукні. Зірка вигнулася біля стіни, натякнувши на відсутність білизни.

"Біла квітка", - написала Діва під фото.

Фанати поставили понад 26 тисяч лайків і написали коментарі:

"Приголомшлива", "Богиня", "найсексуальніша дівчина в світі", "Ти моя улюблена", "яка красуня", "прекрасна дівчина", "йди, маленька рок-зірка", "Хочу більше фото", "Принцеса", "чарівний ангел", " неймовірно прекрасна дівчина. Вся в маму".

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