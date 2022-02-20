Ведущая «Світського життя» Екатерина Осадчая поделилась интересными кадрами на своей странице в соцсети.

У Кати Осадчей и Юрия Горбунова февраль богат важными датами. В начале месяца супруги отпраздновали пятую годовщину брака, 19 февраля – пятилетие их старшего сына Ивана, сообщает Politeka.net. Вечеринка с аниматорами стала не единственным ярким впечатлением, которое подарили мальчику.

В новых сторис своего Инстаграм Катя Осадчая показала, что сын продолжает получать подарки. Одним из которых стал полет на вертолете.

«Осуществили мечту Ивасика. Полет на геликоптере. Сюрпризы ко дню рождения продолжаются», - написала телеведущая, и показала снимок, на котором мальчик запечатлен рядом с отцом Юрием Горбуновым на фоне вертолета.

Также телеведущая показала кадры, снятые во время полета.

Как известно, у Кати Осадчей и Юрия Горбунова есть младший сын Данил, который появился на свет только в прошлом году. Примечательно, что у телеведущего Иван и Даник это первые дети. А у его жены есть еще сын от первого брака, Илья Полищук. Парню уже 19 лет.

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