Как передает Politeka.net, Катя Осадчая уже многие годы является популярной телеведущей на украинском телевидении. Как известно, у неё своя авторская программа "Світське життя", где она раскрывает главные факты о жизни звезд украинского шоу-бизнеса.
Так, на этот раз Осадчая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах ведущая показала, как они празднуют семьей День Рождения их старшего сына с Горбуновым - Ивана, которому исполнилось 5 лет. Катя Осадчая с мужем на детском празднике встала посреди комнаты, и вокруг них создали огромный мыльный пузырь. А Горбунов в этот момент поцеловал свою жену.
"Детские праздники - любимые праздники. Ивасику - 5 лет", — рассказала Катя Осадчая.
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Напомним, что у Кати Осадчей всего 3 сына. Старший - Илья от депутата Олега Полищука. И также два от Юрия Горбунова, Иван и Данила, который родился более полугода назад.
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