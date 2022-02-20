Как пишет Politeka.net, Евгений Кошевой женат на красотке-танцовщице Ксении. У пары есть двое детей - Варвара и Серафима. Старшей девочке уже 14 лет и она уже участвовала в шоу "Рассмеши комика. Дети", "Голос. Дети", "Лига смеха", а также в сериале "Папа рулит".

В новых сторис Евгений Кошевой похвастался успехом дочери, которая, похоже, думает о карьере певицы.

«Я тебе обожаю. Хочу к тебе на концерт. Мы с мамой гордимся тобой», - написал шоумен.

Варвара Кошевая исполнила кавер на песню известной американской исполнительницы YEBBA.

«Браво», «Огонь», «Просто вау», «Какая умничка», - комментируют исполнение девушки в Сети.

Напомним, Варвара Кошевая приходила на шоу "Голос. Дети" дважды. Впервые она попробовала свои силы в третьем сезоне в возрасте 8 лет. В команде Потапа она дошла до этапа "бои".

В 2019 году 11-летняя Варвара Кошевая вернулась на проект. В команде Джамалы она дошла до суперфинала, однако уступила победу подопечному группы "Время и Стекло" Александру Зазарашвили из Грузии.

Напомним, 14-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" показала новый эксперимент с макияжем

Также Politeka сообщала, что Евгений Кошевой на редком фото показал старшего брата, который уехал из Украины

А еще Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" насмешил видом рядом с коллегами по "Лиге Смеха"