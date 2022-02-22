Как сообщает Politeka.net, на ютуб-канале шоу "Холостяк" появился видео-анонс, в котором зрителей заинтриговали свиданием главного героя Алекса Топольского с голливудской звездой (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Сенсационная премьера весны. Из Майами приедет голливудская актриса украинского происхождения и устроит свидание с завязанными глазами. Узнает ли вслепую звезду Голливуда "Холостяк"?", - говорит закадровый голос в анонсе. Также в ролике показали удивленные реакции других участник реалити-шоу на появление звезды, надо сказать, что они были в шоке.

В комментариях к видео разгорелась бурная дискуссия, зрители ломают головы, кто же эта голливудская актриса. Правда, некоторые все же скептически настроены и высказывают свои сомнения в комментариях.

"Она, наверное, в Голливуде минуту снималась", "То, что она с Голливуда, еще абсолютно ничего не значит", "Неужели Джоли приехала за холостяком", "Холостяк – обнять и плакать", "Метиска – танцовщица крутая! Из-за неё буду смотреть", "У неё тату над грудью, может можно вычислить, кто это", "Пафос, там нет души, там гонка за пиаром", "Кто это?".

Напомним, Участница 12 сезона "Холостяка" взбесила своим поведением перед Топольским: " Где вы их набрали...".

Как сообщала Politeka, К "Холостяку" Топольскому нагрянула голливудская актриса-красотка: первые подробности свидания.

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