Как сообщает Politeka.net, на ютуб-канале шоу "Холостяк" появился видео-анонс, в котором зрителей заинтриговали свиданием главного героя Алекса Топольского с голливудской звездой (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Сенсационная премьера весны. Из Майами приедет голливудская актриса украинского происхождения и устроит свидание с завязанными глазами. Узнает ли вслепую звезду Голливуда "Холостяк"?", - говорит закадровый голос в анонсе. Также в ролике показали удивленные реакции других участник реалити-шоу на появление звезды, надо сказать, что они были в шоке.
В комментариях к видео разгорелась бурная дискуссия, зрители ломают головы, кто же эта голливудская актриса. Правда, некоторые все же скептически настроены и высказывают свои сомнения в комментариях.
"Она, наверное, в Голливуде минуту снималась", "То, что она с Голливуда, еще абсолютно ничего не значит", "Неужели Джоли приехала за холостяком", "Холостяк – обнять и плакать", "Метиска – танцовщица крутая! Из-за неё буду смотреть", "У неё тату над грудью, может можно вычислить, кто это", "Пафос, там нет души, там гонка за пиаром", "Кто это?".
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Напомним, Участница 12 сезона "Холостяка" взбесила своим поведением перед Топольским: " Где вы их набрали...".
Как сообщала Politeka, К "Холостяку" Топольскому нагрянула голливудская актриса-красотка: первые подробности свидания.
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