Как передает Politeka.net, успешный бизнесмен, который вернулся в Украину, Алекс Топольский решил найти свою любовь на проекте "Холостяк" во время очередного сезона. В этот раз поклонники шоу довольно скептически настроены, так как с первого анонса они критиковали "Холостяка" и даже главного героя.

«Самая романтичная премьера весны - не привыкшая проигрывать, сделает Холостяку безапелляционное предложение!» - сказано в выпуске, который выйдет в эфир четвертого марта.

В ролике можно заметить, как одна из девушек ошеломила Топольского своим предложением. Она работает юристом и не привыкла скрывать амбиции, поэтому пришла на первый же эфир с кольцом к мужчине.

В сети принялись обсуждать:

«Еще холостяк не вышел; Самой симпатичной девочкой будет холостяк 😂; Где вы их набрали, одна хуже другой; Оооо ....чем больше будет харизматичных девчонок, тем интереснее будет холостяк👏; Нафиг этот тупой проект показывать😢; Девушки в этом сезоне...выглядят старше...и не красивые...; Одни начальники бизнес вумен и миллионеры….а после проекта оказываются и не темы кем представились; Хоть одна без накачанных губ 🔥; Смелая😉А холостяк будет на украинском общаться? Такая себя, не очень».

Также на своей странице в Инстаграм Топольский поделился новыми Сториз, где показал промо-видео к первому выпуску "Холостяка". На проекте попробует побороться за сердце Алекса Топольского известная актриса украинского происхождения, которая также приехала из Майями.

Ранее сообщалось, новые правила на "Холостяке", Топольский заставил невест перенервничать.

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Также, новый "Холостяк" Топольский подвергся серьезному испытанию на курорте.