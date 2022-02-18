К главному герою нового 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Алексу Топольскому пришла голливудская актриса, чтобы побороться за его сердце.

Как передает Politeka.net, успешный бизнесмен, который вернулся в Украину из Майями, Алекс Топольский стал главным героем 12-го сезона проекта "Холостяк".

На своей странице в Инстаграм Топольский поделился новыми Сториз, где показал промо-видео к первому выпуску "Холостяка". На проекте попробует побороться за сердце Алекса Топольского известная актриса украинского происхождения, которая также приехала из Майями (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Участницы, которые уже познакомились с "Холостяком", были очень удивлены приходу голливудской актрисы на проект.

А самого Топольского ожидает необычная встреча с ней, которое будет происходить вслепую, а именно с завязанными глазами.

В первом выпуске уже будет известно, смог ли новый "Холостяк" узнать известную актрису.

Напомним, что премьера нового 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" состоится 4 марта в 19:00.

Ранее сообщалось, новые правила на "Холостяке", Топольский заставил невест перенервничать.

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Также, новый "Холостяк" Топольский подвергся серьезному испытанию на курорте.