Как пишет Politeka.net, Ярослава и Михаил Хома были в официальных отношениях с 13-го по 21-й год. Сейчас артистка развивает активно карьеру певицы, взяв псевдоним SLAVIA. А недавно звезда отдыхала на Кубе, пробыв там несколько недель. Не забывает Ярослава и об Инстаграм, где в этот раз обратилась с необычной просьбой к своим фанатам.

На кадрах звезда показала подарочек, с которым ей понадобилась помощь.

"А у меня тут подарочек. Фотокартина, ну что, кто мне может прибить гвоздь. М?..", - игриво спросила Ярослава.

На следующем сторис звезда показала, как ей написал фанат.

"Когда и куда вешать?)", - спросил он. .

Ответ свой артистка закрасила и показала конечный ответ своего почитателя.

"С удовольствием", - написал фанат.

"Проблему решили. Спасибо :)))))", - написала в итоге Ярослава.

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