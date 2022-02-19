Как сообщает Politeka.net, начинающая украинская певица Slavia (Ярослава Притула), которая недавно развелась со звездным мужем Дзидзьо (Михаил Хома), часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram.
Так, в этот раз Ярослава поделилась в сторис коротким видео из спортзала, на котором похвасталась красивым букетом белых роз. Перед камерой красотка появилась в спортивном наряде, ее длинные шикарные волосы распущены, а на лице счастливая улыбка.
"Спасибо за доставочку цветов прямо на тренировку", - сказала Slavia в ролике. При этом певица не упомянула, от кого именно она получила цветы, так что можно допустить, что от загадочного кавалера.
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А вот повод для такого презента точно есть, оказалось, что артистка отмечает свой день рождения. В своем профиле в Instagram Ярослава ранее опубликовала фотографию, а которой позирует с букетом розовых роз, а в подписи к публикации рассказала о своем дне рождения.
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