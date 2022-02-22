Бизнесмен Макс Тарапата и певица Злата Огневич воссоединились после съемок шоу «Холостячка», заинтриговав совместным участием в новом проекте.

Как пишет Politeka.net, соответствующими кадрами поделился в своих сториз Тарапата. Так, предприниматель показал, что приехал на съемочную площадку. При этом он не стал раскрывать, в каком телепроекте принимает участие.

«Приехал я на одну интересную съемочку! Пока рассказать не могу, но чуть позже, думаю, что-нибудь покажу. Будет огонь», - заинтриговал Тарапата.

Он уточнил, что речь идет о проекте телеканала «1+1».

А позже выяснилось, что в гримерке бизнесмена ждала встреча со Златой Огневич, чье сердце Тарапата ранее пытался завоевать на проекте «Холостячка». Когда Макс подходил к артистке, ее только готовили к съемкам. На кадрах Злата предстала с новым цветом волос, поэтому узнать ее было сложно.

«Макс, привет! Что ты тут делаешь?», - смущенно засмеялась Огневич, увидев Тарапату.

«Пришел тебя поддержать», - ответил бизнесмен.

«Ты меня узнал?», - тут же поинтересовалась певица, демонстрируя свои непривычно светлые волосы.

«Ну, вообще не сразу, конечно, но…», - засмеялся в ответ Тарапата.

Отметим, что в финале «Холостячки» Огневич выбрала Андрея Задворного. Однако, певица призналась, что после их быстрого расставания она сблизилась с Тарапатой. При этом они утверждают, что пока их отношения носят дружеский характер.

Напомним, любимчик Огневич из "Холостячки" поделился с украинцами лайфхаками после путешествия.

Как сообщала Politeka, финалист "Холостячки" с Огневич объявил о важном событии в личной жизни.

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