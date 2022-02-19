Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и блогерша Анна Тринчер, которая недавно сделала пластическую операцию по увеличению груди, откровенно рассказала в Instagram историю своего пути на шоу "Голос країни".
Так, по словам Анны, она мечтала об этом проекте с самого первого сезона, и спустя несколько лет ее мечта исполнилась.
"«Життя починається с Голосу» слоган этого проекта, с которого и правда началась моя жизнь. Маленькой меня привели на один из эфиров первого сезона. Это так впечатлило меня, я больше всего на свете хотела стать взрослой, чтобы надеть такое же красивое платье и выйти на эту сцену. Я мечтала, чтобы мне так же аплодировали, чтобы за меня голосовали и меня выбирали сердцем", - поделилась Тринчер.
Только спустя три года будущая звезда стала участницей вокального шоу, и поверить не могла, что к ней обернулись сразу несколько тренеров.
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"И вот я уже суперфиналистка "Голос країни 8"! Взрослого Голоса! Я прошла до суперфинала! Как себе и обещала", - рассказывает певица.
"Вот такой мой путь… наполненный сложностями, искренним желанием, победами и неудачами. Мне понадобилось 3 года чтобы быть в команде детского Голоса и 6 лет, чтобы стать суперфиналисткой взрослого Голоса", - подытожила Аня и призвала украинцев верить в себя.
Напомним, Обрученная Тринчер на публике разомлела в объятиях 64-летнего Павла Зиброва: нескромные кадры.
Как сообщала Politeka, Анна Тринчер после пластики решилась на еще один эксперимент с внешностью: "Всегда стеснялась себя с...".
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