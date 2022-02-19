Известная певица и блогерша Анна Тринчер рассказала о своем нелегком пути на шоу "Голос країни" и показала видео своих выступлений.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и блогерша Анна Тринчер, которая недавно сделала пластическую операцию по увеличению груди, откровенно рассказала в Instagram историю своего пути на шоу "Голос країни".

Так, по словам Анны, она мечтала об этом проекте с самого первого сезона, и спустя несколько лет ее мечта исполнилась.

"«Життя починається с Голосу» слоган этого проекта, с которого и правда началась моя жизнь. Маленькой меня привели на один из эфиров первого сезона. Это так впечатлило меня, я больше всего на свете хотела стать взрослой, чтобы надеть такое же красивое платье и выйти на эту сцену. Я мечтала, чтобы мне так же аплодировали, чтобы за меня голосовали и меня выбирали сердцем", - поделилась Тринчер.

Только спустя три года будущая звезда стала участницей вокального шоу, и поверить не могла, что к ней обернулись сразу несколько тренеров.

"И вот я уже суперфиналистка "Голос країни 8"! Взрослого Голоса! Я прошла до суперфинала! Как себе и обещала", - рассказывает певица.

"Вот такой мой путь… наполненный сложностями, искренним желанием, победами и неудачами. Мне понадобилось 3 года чтобы быть в команде детского Голоса и 6 лет, чтобы стать суперфиналисткой взрослого Голоса", - подытожила Аня и призвала украинцев верить в себя.

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