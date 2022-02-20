Как сообщает Politeka.net, популярная певица и блогерша Анна Тринчер, которая ради популярности показала всю свою пластическую операцию и всячески пиарила эту тему, продолжает напоминать о том, как она преобразилась. В этот раз Тринчер показала себя в бежевом бельевом комплекте.

Причем она всячески крутилась перед камерой и демонстрировала образ возле окна. Тринчер гордится переменами и не планирует останавливаться, по словам девушки, в будущем она возможно захочет еще каких-то преображений.

«Привыкаю к своему новому телу❤️‍» – пишет Анна под новыми кадрами.

В сети принялись обсуждать:

«Красивая😍; просто вауууу; Ваууу😍; Нереальная🔥❤️; Красотка. 🔥 Звикаємо разом з тобою. 💜; Красотка🔥❤️; Ваууууу богиня 😍; Очень 😍; Красотка😍; Фигура шик😍; Вауу, какая красотка 😍❤️; какой-то поток лести; Слишком много всего; Я восхищаюсь тобой 🔥Все таки они меняют человека)💖😉».

Также Тринчер, которая недавно сделала пластическую операцию по увеличению груди, показала поклонникам в Instagram-сторис кадры, на которых рыдает из-за поступка своего жениха Александра Волошина. Вскоре девушка ответила на встревоженные сообщения от поклонников.

Оказалось, что, лежа в постели, Анна шутливо "доставала" своего возлюбленного. Он долго терпел, а затем, видимо, больно ущипнул певицу под одеялом. Именно эта "шутка" вызвала рыдания Тринчер, которые она показала в сторис.

Напомним, Анна Тринчер после пластики заинтриговала грандиозным сюрпризом от жениха: "Сумасшедший".

Как сообщала Politeka, Тринчер после пластической операции засветила, как выглядит на отдыхе: "Что за богиня".

Также Politeka писала, что "Фотограф аж офигел": Анна Тринчер после тяжелой операции удивила новыми кадрами.