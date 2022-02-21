Как пишет Politeka.net, зрители восхитились поступком ведущей, засыпав ее позитивными комментариями в Инстаграм.
Ранее ведущая грузинского телеканала «Mtavari Arkhi» Нина Хубутия на украинском языке выразила в эфире поддержку Украине на фоне наращивания Россией войск на границах нашей страны.
В свою очередь, Падалко поблагодарила грузинскую коллегу за поддержку, заговорив на ее языке. Соответствующее видео ведущая опубликовала в своем Инстаграм.
«Искренне благодарим за поддержку и помощь, Грузия!», - сказала Падалко.
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Украинцы впечатлились таким поступком ведущей.
«Очень приятно слышать такие слова поддержки Украине, это трогает! А еще растрогало посвящение финнов своей победы Украине... Спасибо», «К словам благодарности присоединяются все украинцы!», «По таким простым жизненным поступкам, а не заранее поставленным речам политиков, становится понятно какой народ есть братский», «Достойный ответ Грузии, Маричка! Действительно, поддержка так важна для нас сегодня! Мы сильная нация-победа за нами», «Великолепно, приятно до слез!», «Вы невероятная спасибо», - пишут люди.
Напомним, ведущая 1+1 Падалко опубликовала щемящие кадры с места трагедии, которая потрясла весь мир.
Как сообщала Politeka, звезда «1+1» Маричка Падалко растрогала романтичными кадрами с мужем.
Также Politeka писала, что Маричка Падалко в прямом эфире заговорила по-грузински.