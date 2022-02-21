Украинцы по достоинству оценили впечатляющий поступок ведущей «1+1» Марички Падалко, которая заговорила на грузинском языке в знак благодарности за поддержку нашей страны.

Как пишет Politeka.net, зрители восхитились поступком ведущей, засыпав ее позитивными комментариями в Инстаграм.

Ранее ведущая грузинского телеканала «Mtavari Arkhi» Нина Хубутия на украинском языке выразила в эфире поддержку Украине на фоне наращивания Россией войск на границах нашей страны.

В свою очередь, Падалко поблагодарила грузинскую коллегу за поддержку, заговорив на ее языке. Соответствующее видео ведущая опубликовала в своем Инстаграм.

«Искренне благодарим за поддержку и помощь, Грузия!», - сказала Падалко.

Украинцы впечатлились таким поступком ведущей.

«Очень приятно слышать такие слова поддержки Украине, это трогает! А еще растрогало посвящение финнов своей победы Украине... Спасибо», «К словам благодарности присоединяются все украинцы!», «По таким простым жизненным поступкам, а не заранее поставленным речам политиков, становится понятно какой народ есть братский», «Достойный ответ Грузии, Маричка! Действительно, поддержка так важна для нас сегодня! Мы сильная нация-победа за нами», «Великолепно, приятно до слез!», «Вы невероятная спасибо», - пишут люди.

Напомним, ведущая 1+1 Падалко опубликовала щемящие кадры с места трагедии, которая потрясла весь мир.

Как сообщала Politeka, звезда «1+1» Маричка Падалко растрогала романтичными кадрами с мужем.

Также Politeka писала, что Маричка Падалко в прямом эфире заговорила по-грузински.