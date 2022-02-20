Украинцы отмечают восьмую годовщину событий на Майдане. 20 февраля, как известно, является Днем память Героев Небесной Сотни. Именно этому событию и посвятила свой новый пост в Инстаграм Маричка Падалко, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Ведущая побывала у мемориала Героев Небесной Сотни в центре Киева. Рядом с гранитными плитами с именами погибших во время Революции Достоинства лежат букеты цветов, венки, свечи и желто-голубые ленточки.

"Мы помним. 20.02.14 – 20.02.22. Уже восемь лет прошло... На Институтской сегодня много цветов. И родителей с детьми. Это важно. #деньпамятигероевнебеснойсотни", - подписала она кадры.

Пользователи оставляют "смайлики" со слезами в комментариях.

"А государство до сих пор не установило надлежащий памятник погибшим(", - написал один из подписчиков.

Напомним, именно в эти дни восемь лет назад Революция Достоинства достигла своего пика. 20 февраля 2014 года погибло больше всего активистов Майдана, вышедших против тогдашнего режима. Так, с 18 по 20 февраля во время противостояний оборвались жизни 78 человек.

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