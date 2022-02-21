Украинский певец, шоумен и телеведущий Владимир Дантес, который является мужем Нади Дорофеевой, не сдержал возмущения и жестко обратился к украинцам.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Владимир Дантес написал целый пост о людях, которые выводят его из себя.

«Новая эра «новых веганов». Те, кто ничего не делал в период с 14-18 лет, с 27-30 начинают жёстко искать себя. Ходить к психологам, на курсы актерского мастерства, бизнес тренинги и вот это всё. И они становятся, как веганы первой волны. Помните? Ну вот эти душнилы, которые в любой непонятной ситуации орут «Я Веган»!», - отметил Дантес.

По его словам, такие люди начинают рассказывать всем вокруг, что они постигли себя и каждому предлагают тоже пойти по их пути. Артист отметил, что музыку эти люди слушают весьма странную и заставляют всех вокруг слушать такую же.

«Там же главное, чтоб название группы было из 600 слов и желательно на латыне, история группы/артиста должна быть похожей на фильм Балабанова, ну и конечно, никто не должен знать о них кроме тебя!», - жестко отметил артист, попросив не донимать окружающих.

Напомним, что Дантес повалялся на диване с красотками, пока жены нет рядом: "Горячая закуска".

Как сообщала Politeka, Дантес пошел на серьезные изменения внешности: «Мужской поступок».

Также Politeka писала, что Дантес рассказал, как боролся с отвратительной привычкой: "Тут не будет каких-то...".