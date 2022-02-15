Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець і чоловік співачки Наді Дорофєєвої Володимир Дантес, який останнім часом активно зайнявся сольною кар'єрою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав у сторіс гарячі кадри зі свого концерту, на яких його можна побачити в незвичайному образі.

Схоже, вечірка, на якій виступав Володимир проходила в цікавій локації в Одесі. Він виступав не тільки не сцені, а й пересувався по залу і загравав з шанувальниками. Так, в сторіс є фрагмент, на якому Дантес співає, вмостившись лежачи на диванчику серед двох красунь. Потім він встав і, як ні в чому не бувало, пішов далі розважати публіку, не перестаючи співати. Судячи з кадрів, дівчата були не проти такої витівки виконавця.

"Гаряча закуска приспіла до столу", - забавно підписав цю сторіс Дантес.

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