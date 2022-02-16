Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є популярним українським співаком. Зірка одружений на співачці Наді Дорофєєвої. Також артист активно веде сторінку в Instagram, де цього разу розповів про шкідливу звичку.

"Як я почав і перестав курити.

Тут не буде якихось довгих моралей. Чисто факти. Може комусь відгукнеться, може комусь допоможе.

У 23 роки я вважав, що у мене занадто дзвінкий і не мужній голос. Я хотів додати хрипоти. Тому почав курити.

Я пам'ятаю першу сигарету. Як же я блював!

Але повертаємося до мужності)) я-то мужик. Це просто ініціація, далі все буде добре. Так і сталося. Більше мене не рвало від сигарет.

Яким же дорослим я себе почував, як мені подобався процес, досі, ДО РЕЧІ, вважаю куріння естетично красивим. Я надивився артових фільмів, волосся у мене були на очах, дим пускав через них..я був дуже зухвалий)", - написав Дантес.

Фанати поставили понад 13 тисяч лайків і написали коментарі:

"Саме час внести в райдер особистого кальянщика", " Ротовірусом перехворієш і курити назавжди припиняєш!!! Перевірено на собі!", "я просто не починала і навіть не пробувала ніколи".

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