Як передає Politeka.net, у легендарної російської співачки Алли Пугачової є кілька дітей, старша дочка-артистка Крістіна Орбакайте, і двійнята - Єлизавета і Гаррі Галкіни.
На одній з фан-сторінок зоряного сімейства в Instagram опублікували нове відео. На кадрах онук Алли Пугачової-Дені вручив подарунок. Єлизавета Галкіна почала розпаковувати картину, на якій опинився портрет Алли Пугачової. Сама артистка стояла осторонь і милувалася подарунком в сонцезахисних окулярах.
"Подарунок від Дені 😍 як вам картина?", - запитали на фан-акаунті.
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"Хороший подарунок! Молодець онук!👏 🔥 але сильно схожий на Анастасію чомусь...", "Денис молодець", "Подарунок супер", "Чудова", "СУПЕР! Щастя вам і ЗДОРОВ'Я! Дуже люблю вас!", "Дружні! Хороша сім'я!", "Діти раді та добре", "Дені чудовий! Як і його мама, Христина", "Які ви всі класні чудові дружні Аллочка неповторна модна красуня", "Гарік справжній чоловік росте", "Красива жінка".
Однак, у деяких користувачів мережі це відео викликало інші емоції: "Вдома походу сонце яскраво світить 😂Без сонячних окулярів не варіант", "Все прекрасно але окуляри від сонця навіщо", "А чому вона в окулярах?", "Щось більше на молоду Анастасію схожа...", "Портрет дуже схожий на Анастасію. Навіть більше - це і є Анастасія".
Раніше повідомлялося, дочка Пугачової та Галкіна похвалилася стильним зовнішнім виглядом.
Politeka розповідала, Пугачова з'явилася разом з сім'єю, в мережі помітили неприємну деталь.
Також, Пугачова показала архівне фото і здивувала заявою.