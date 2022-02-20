Як передає Politeka.net, у легендарної російської співачки Алли Пугачової на фан-сторінках в Instagram можна побачити найрізноманітніші моменти з життя. Причому виконавиця хоч більше і не виступає на сценах, все ж епатує публіку кожен раз, коли виходить у світ.
Пугачова за один сезон різко схудла і змінилася до невпізнання для деяких фанатів. Причому її часті перуки з пишним волоссям, яскравий макіяж і вбрання не завжди зустрічаються з позитивом і привітністю.
В цей раз Пугачова блищала перед шанувальниками в чорному вбранні з низом з фатину, навмисно відкривши на загальний огляд свої ноги.
"Красуня Алла прелесть чудова жінка ❤; які гарні фото мами!!; Слава богу🙏 чого і Вам Бажаємо, дорога Алла❤️; улюблена співачка!!! Здоров'я і довголіття!; Будемо жити!; Чарівна шикарна❤️; спасибі, добре ❤; старіємо і хворіємо?😢 ; Незрівнянна❤; куди ви все це виставляєте негарно; спасибі!!! Життя триває!!!; Та нормально, Алушка! 👏 ❤ ️ ; Краще прикрийте", - пишуть в мережі.
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Також на одній з фан-сторінок зоряного сімейства в Instagram опублікували нове відео. На кадрах онук Алли Пугачової-Дені вручив подарунок. Єлизавета Галкіна почала розпаковувати картину, на якій опинився портрет Алли Пугачової. Сама артистка стояла осторонь і милувалася подарунком в сонцезахисних окулярах.
Раніше повідомлялося, дочка Пугачової і Галкіна похвалилася стильним зовнішнім виглядом.
Politeka розповідала, Пугачова з'явилася разом з сім'єю, в мережі помітили неприємну деталь.
Також, Пугачова показала архівне фото і здивувала заявою.