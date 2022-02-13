Алла Пугачова і Максим Галки вже багато років будують стосунки і виховують двійнят, Лізу і Гаррі, передає Politeka.net. Також у зірки є старша дочка Крістіна Орбакайте, саме вона позувала з мамою і вітчимом, і зі своєю молодшою донькою Клавдією.
Кадр вийшов досить милим, але зроблений був давно, про що свідчить літній одяг всіх присутніх.
"Всі разом, дружна сім'я️️️", - написали автори поста у фан-групі.
Публікація швидко зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів. Деякі користувачі Мережі прийшли до несподіваного висновку, помітивши погляд старшої дочки Алли Пугачової.
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"Краса🔥 🔥 🔥", " це ні Портрет 🤗 аккаунт Лізи, вона вам представляє свою сім'ю 😍 хочете щоб все під козирок😂", " на багатьох фотках Христина дуже холодна до Лізи і Гарріку - дуже помітно...чи То не любить своїх молодших родичів???🤷♀️🤷♀️🤷♀️", "Щось Христина і Клава не дуже щасливі. Христина не дуже добре дивиться на сестричку", - написали коментатори.
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