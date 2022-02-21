Как сообщает Politeka.net, талантливая украинская певица Руслана Лыжичко, которая прославилась благодаря своему эффектному выступлению на международном конкурсе "Евровидение", где одержала первую победу для Украины.

В новом посте на своей странице в Инстаграм Руслана показала кадры своего клипа, который стал пророческим.

«Мы сняли это видео ровно 10 лет назад… Мы интуитивно выбрали такой сюжет… видео делали за год до событий на Майдане…» - написала она.

Кадры вызвали ажиотаж в Сети.

«Сделайте такое видео что оккупанта нет, и все люди на планете живут дружно и счастливо», - пишут в комментариях.

К публикации Руслана добавила хештег #StandWithUkraine («Поддерживаю Украину»). Отметим, в ряде стран прошли акции с таким лозунгом в поддержку Украины на фоне нового обострения российской агрессии.

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