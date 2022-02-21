Как сообщает Politeka.net, талантливая украинская певица Руслана Лыжичко, которая прославилась благодаря своему эффектному выступлению на международном конкурсе "Евровидение", где одержала первую победу для Украины.
В новом посте на своей странице в Инстаграм Руслана показала кадры своего клипа, который стал пророческим.
«Мы сняли это видео ровно 10 лет назад… Мы интуитивно выбрали такой сюжет… видео делали за год до событий на Майдане…» - написала она.
Кадры вызвали ажиотаж в Сети.
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«Сделайте такое видео что оккупанта нет, и все люди на планете живут дружно и счастливо», - пишут в комментариях.
К публикации Руслана добавила хештег #StandWithUkraine («Поддерживаю Украину»). Отметим, в ряде стран прошли акции с таким лозунгом в поддержку Украины на фоне нового обострения российской агрессии.
Напомним, звезда "Евровидения" Руслана с громкоговорителем вышла на Майдан, растрогав украинцев: "Всю душу рвет..."
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