Как сообщает Politeka.net, в интервью ЖВЛ Руслана призналась, что после триумфа на «Евровидении» у нее начались проблемы в личной жизни.

«Муж отстранился сразу практически после «Евровидения». Моментально»,- отметила она.

Ксенофонтов перестал ездить с Русланой на гастроли и концерты. Однажды дошло даже до заявления о разводе. Но больше всего Руслану обижал тот факт, что муж пытался читать ей морали.

руслана лыжичко, скрин

«Он пробовал из меня сделать идеальную. Наверное, как любой муж, который очень любит свою жену. Поэтому я первая от него убегала, потому что мне казалось, что он как-то энергетически давит на меня», - заявила звезда.

Популярные статьи сейчас

Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."

Трагично закончились поиски 6-летнего Ярослава: «Сил родителям пережить такое горе»

Глобальный сбой в «Приват24», клиентов ПриватБанка предупредили: «пытаются снять деньги…»

В Киеве «обстреляли» Офис президента: что известно о ЧП

"Она стала терять сознание": сын рассказал о последних днях жизни звезды советских фильмов
Показать еще

Впрочем, паре удалось сохранить брак. Сегодня они задумываются об общем ребенке, о котором так мечтает певица.

Руслана Лыжичко

Напомним, что Руслана решилась на признание о беременности: "Я хотела бы поделиться одним секретом...".

Также Politeka сообщала, что Руслана поблагодарила украинцев, которые откликнулись на ее просьбу: "Чтобы все услышали...".

А еще Politeka писала, что Руслана рассказала, почему спит с мужем в разных комнатах: "Никогда еще не говорила...".