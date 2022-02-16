Победительница «Евровидения» 2004 года, украинская певица Руслана рассказала о проблемах с мужем, продюсером Александром Ксенофонтовым после победы на конкурсе.

Как сообщает Politeka.net, в интервью ЖВЛ Руслана призналась, что после триумфа на «Евровидении» у нее начались проблемы в личной жизни.

«Муж отстранился сразу практически после «Евровидения». Моментально»,- отметила она.

Ксенофонтов перестал ездить с Русланой на гастроли и концерты. Однажды дошло даже до заявления о разводе. Но больше всего Руслану обижал тот факт, что муж пытался читать ей морали.

«Он пробовал из меня сделать идеальную. Наверное, как любой муж, который очень любит свою жену. Поэтому я первая от него убегала, потому что мне казалось, что он как-то энергетически давит на меня», - заявила звезда.

Впрочем, паре удалось сохранить брак. Сегодня они задумываются об общем ребенке, о котором так мечтает певица.

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