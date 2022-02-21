Как пишет Politeka.net, в честь Международного дня родного языка у себя в Инстаграм Джамала опубликовала фото в традиционном крымскотатарском наряде, которое было сделано во время ее участия в «Танцах со звездами». Также она поделилась видео, где исполняет песню на родном языке. Как известно, Джамала чтит и поддерживает традиции своего народа.

«День родного языка», - подписала фото Джамала.

В комментариях артистке оставили массу теплых слов.

«Какая вы красавица», «Обожаю, когда Вы поете на крымско-татарском», «Джа! Люблю Ваше творчество! Большое спасибо, что посетили Львов!», «Спасибо за то, что вы есть и поете на украинском», «Обожаю твои песни», - пишут пользователи сети.

В своем посте певица подчеркнула, что считает своим родным языком не только крымскотатарский, но также украинский. Она поделилась фотографией в вышиванке и опубликовала видео, где исполняет песню на украинском языке.

Напомним, что Джамала в неожиданном образе с дредами очаровала поклонников: "10 дней до весны".

Как сообщала Politeka, Джамала с Андреем Хлывнюком из «Бмбокс» растрогала украинцев: "Невероятно красиво".

Также Politeka писала, что Джамала рассказала, как можно скоротать время: "Не благодарите".