Як пише Politeka.net, Джамала - успішна українська співачка. Артистка була учасницею "Євробачення", де здобула перемогу з композицією 1944. Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де поділилася своїм виступом цього разу. На кадрах артистка виконала пісню " Злива "разом з лідером групи" Бумбокс " Андрієм Хливнюком.
"Не несіть нам в будинок біди
Все в воду йдемо і вийшли з води,
Але не змитий з пам'яті жоден і з тих ,
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Хто буде молодим тепер назавжди.
День пам'яті Небесної Сотні.
Буду потроху розкривати плей-лист з ваших улюблених пісень, які ви почуєте 8 березня", - написала Джамала.
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"А куди пропав концерт з Вашого ютуб-каналу?", "Обожнюю цю пісню", "неймовірно красиво", "до сліз", "спасибі за цю пісню і ваші неймовірні голоси".
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