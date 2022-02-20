Співачка Джамала, переможниця "Євробачення", показала, як виступала на одному з українських телеканалів, згадавши про важливу дату і вразивши українців.

Як пише Politeka.net, Джамала - успішна українська співачка. Артистка була учасницею "Євробачення", де здобула перемогу з композицією 1944. Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де поділилася своїм виступом цього разу. На кадрах артистка виконала пісню " Злива "разом з лідером групи" Бумбокс " Андрієм Хливнюком.

"Не несіть нам в будинок біди

Все в воду йдемо і вийшли з води,

Але не змитий з пам'яті жоден і з тих ,

Хто буде молодим тепер назавжди.

День пам'яті Небесної Сотні.

Буду потроху розкривати плей-лист з ваших улюблених пісень, які ви почуєте 8 березня", - написала Джамала.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"А куди пропав концерт з Вашого ютуб-каналу?", "Обожнюю цю пісню", "неймовірно красиво", "до сліз", "спасибі за цю пісню і ваші неймовірні голоси".

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