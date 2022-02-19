Джамала часто спілкується з шанувальниками на сторінці в Instagram, і ділиться з ними порадами, передає Politeka.net. У новому пості Instagram співачка поділилася своєю добіркою фільмів, які допоможуть скоротати час.

« 🎬 "Чудо: листи президенту / Miracle: Letters to the President» – це просто шедевр. Неймовірне корейське кіно засновано на реальних подіях про родину, довіру та любов.

🎬 «Найкращий бос» — іспанське кіно, просто фантастична гра Хав‘єр Бардема. Та і взагалі, мені дуже подобається стиль іспанського кіно.



🎬 «Вигадана Анна» — міні-серіал Netflix, про аферистку або генія створений на реальних подіях.



Не дякуйте 😉 ", - написала співачка.

Примітно, що в кадрі Джамала постала з губами-"качечкою", додавши йому тим самим грайливості.

"Я б ще додала "Паперовий будинок"🔥 🔥 🔥", "Диво:листи Президенту – на одному диханні 🙌", "серіал Поділ ще, 2022 – крутий початок", "Ух, ти 😮 жодного не бачила. А корейська, навіть не думала б шукати. Тепер подивлюся. Спасибі", - написали користувачі Мережі.

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