Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Джамала, яка була суддею Національного відбору на "Євробачення-2022" поділилася у своєму Instagram яскравими кадрами з концерту і нагадала, що весна вже не за горами.

На фотографіях Джамала відображена на сцені в момент трепетного виступу, на деяких знімках видно, що у неї сльоза на очах. Для виступу співачка вибрала незвичайний і яскравий образ-широкі джинси-кльош і вишиту з квітами різнокольорову блузу асиметричного крою. Уваги привертає зачіска зірки-тут у неї довгі дреди, а на обличчі яскравий сценічний макіяж.

У підписі до публікації Джамала написала: "10 днів до весни. Я знаю, вона завжди допомагає. Завжди! У будь-якій незрозумілій ситуації йдемо на концерт, слухаємо музику, цілуємо улюблених! Сьогодні так складно планувати майбутнє, стільки всього довелося на наш розквіт. Але зустріч з вами допомагає мені залишатися в тонусі. Попереду нові проекти, виступи, грандіозні плани і, звичайно, концерт 8 березня в центрі Києва. Посилання на квитки додаю в сторінку. І чекаю в коментарях на пісні, які ви хочете почути. Складаємо кращий плей-лист".

Нагадаємо, Щаслива Джамала піднялася на скутер, вразивши виглядом: "Вміє бути вільною".

Як повідомляла Politeka, Джамала в ефектній сукні-вишиванці здивувала зовнішністю: "Задала правильну атмосферу".

Також Politeka писала, що Джамала полетіла з України, залишивши чоловіка і дітей: "Складний рік у всіх сенсах".