Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Иванна Онуфрийчук рассказала, что читает новости о себе и они ее задевают.

«Как же много у людей стереотипов. Весь мир учится бороться с ними и мы тоже, но как-то ну очень медленно. Привыкли приписывать успешным людям ярлыки. Я, как и мои коллеги, просматриваю новости не только общие, но и касающиеся меня и моей жизни. И каждый раз, когда вижу заголовки: "Золушка", "Жена миллионера" ​​или комментарии: "Все ей с неба упало" и похожие на это, задумываюсь», - отметила телеведущая.

По ее словам, многим людям проще считать, что кому-то просто повезло. При этом, мало кто задумывается над тем, что за успехом может стоять труд продолжительностью более десяти лет, а за счастливым замужеством постоянная работа над собой, своим внутренним миром и саморазвитием.

«Если скажу, что мне на это безразлично, будет нечестно. Конечно, я обращаю на это внимание. Однако, мое отношение достаточно спокойное, мужчине в плечо не плачу. Я понимаю, что люди судят по тому, что видят и читают и это нормально», - заявила Онуфрийчук.

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