Украинская блогерка и жена главного героя девятого сезона шоу «Холостяк» Никиты Добрынина Даша Квиткова показала, что происходит, когда ей нужно быстро собираться перед выходом.

Как пишет Politeka.net, Даша поделилась «жизненными» кадрами в своем Инстаграм.

Квиткова решила показать, как выглядит ее гардеробная, которая оказалась отдельной комнатой. Блогерка показала, как подбирает одежду, когда «опаздывает».

Впрочем, на видео Квиткова не торопилась с примеркой. Сначала она выбрала эффектный коричневый брючный костюм, затем заменила его на черные брюки и серый пиджак в стиле оверсайз, позже надела уже бежевый пиджак, а затем начала подбирать обувь.

Одна пара оказалась на размер меньше, чем Даше было нужно.

«А почему 38-й? А у меня 39-40», - удивилась девушка.

В конце концов после долгого подбора аксессуаров Квиткова определилась с нарядом.

«5 минут до выхода, а я только вышла из душа», - подписала кадры Даша.

Ее подписчики тут же отреагировали.

«А можно, чтобы видео не заканчивались?», «Я влюбилась в эту рубрику», «Очень мило», «Эта рубрика огонь, сразу хочется себе что-то мерять», «Красотка, как всегда изумительна», - пишут люди.

Напомним, жена "Холостяка" Добрынина внезапно перешла на украинский язык.

Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Добрынина вырядилась в магазин и насмешила мужа.

Также Politeka писала, что "Холостяк" Добрынин признался, где живет с Квитковой и сыном.