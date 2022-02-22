Как пишет Politeka.net, Даша поделилась «жизненными» кадрами в своем Инстаграм.
Квиткова решила показать, как выглядит ее гардеробная, которая оказалась отдельной комнатой. Блогерка показала, как подбирает одежду, когда «опаздывает».
Впрочем, на видео Квиткова не торопилась с примеркой. Сначала она выбрала эффектный коричневый брючный костюм, затем заменила его на черные брюки и серый пиджак в стиле оверсайз, позже надела уже бежевый пиджак, а затем начала подбирать обувь.
Одна пара оказалась на размер меньше, чем Даше было нужно.
«А почему 38-й? А у меня 39-40», - удивилась девушка.
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В конце концов после долгого подбора аксессуаров Квиткова определилась с нарядом.
«5 минут до выхода, а я только вышла из душа», - подписала кадры Даша.
Ее подписчики тут же отреагировали.
«А можно, чтобы видео не заканчивались?», «Я влюбилась в эту рубрику», «Очень мило», «Эта рубрика огонь, сразу хочется себе что-то мерять», «Красотка, как всегда изумительна», - пишут люди.
Напомним, жена "Холостяка" Добрынина внезапно перешла на украинский язык.
Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Добрынина вырядилась в магазин и насмешила мужа.
Также Politeka писала, что "Холостяк" Добрынин признался, где живет с Квитковой и сыном.