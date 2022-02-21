Как передает Politeka.net, Даша Квиткова является известной украинской блогеркой и моделью. Как известно, более полугода назад у неё и Никиты Добрынина родился сын - Лев.

У себя в Сториз Квиткова сделала заявление. Жена Добрынина неожиданно решила заговорить на украинском языке. Как она рассказала, ей пришлось перейти на него из-за работы и теперь в ближайшее время она будет говорить только на украинском. Также, она собирается пойти к учителю.

"По работе мне нужно постоянно разговаривать на украинском языке. Потому что мне надо начать думать на этом языке. Потому что когда ты разговариваешь на русском языке, ты просто думаешь на этом языке и начинаешь с русского переводить на украинский", — рассказала Даша Квиткова.

"Так не надо делать! Нужно сразу думать на украинском языке. Поэтому, я думаю, что я в жизни перейду на украинский язык. Буду пытаться хотя бы эту неделю так разговаривать и буду пытаться разговаривать с вами. Поэтому если вы не понимаете меня или привыкли к русскому, я прошу прощения. Но мне так надо", — заявила Даша Квиткова.

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