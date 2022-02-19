Как передает Politeka.net, история Никиты Добрынина и Даши Квитковой - первый случай, когда у участников проекта сложились отношения и победительница с гавным героем оформили брак. Пара расписалась в мае 2020 года, а торжественная свадебная церемония состоялась 12 августа.

Сейчас Никита Добрынин и Даша Квиткова уже родители. Летом 2021 года появился на свет их первенец Лев, однако супруги признавались, что не планируют на этом останавливаться.

никита добрынин, даша квиткова

Рождение ребенка стало не единственным важным событием в жизни молодой пары, они также обзавелись собственным загородным домом под Киевом, куда и перебрались жить.

В новых сторис Никита Добрынин поделился интересными подробностями.

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«Год назад мы вложили деньги в стройку, и ждем сдачу нашего ЖК. Взяли себе просторную квартиру, но пока дом строился, мы купили дом, чтобы не нервничать с переносами дат и не тратиться на аренду. А сейчас уже думаем, что хотим ли назад в формат квартиры», - рассказал экс-«Холостяк».

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