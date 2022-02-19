Как передает Politeka.net, история Никиты Добрынина и Даши Квитковой - первый случай, когда у участников проекта сложились отношения и победительница с гавным героем оформили брак. Пара расписалась в мае 2020 года, а торжественная свадебная церемония состоялась 12 августа.

Сейчас Никита Добрынин и Даша Квиткова уже родители. Летом 2021 года появился на свет их первенец Лев, однако супруги признавались, что не планируют на этом останавливаться.

Рождение ребенка стало не единственным важным событием в жизни молодой пары, они также обзавелись собственным загородным домом под Киевом, куда и перебрались жить.

В новых сторис Никита Добрынин поделился интересными подробностями.

«Год назад мы вложили деньги в стройку, и ждем сдачу нашего ЖК. Взяли себе просторную квартиру, но пока дом строился, мы купили дом, чтобы не нервничать с переносами дат и не тратиться на аренду. А сейчас уже думаем, что хотим ли назад в формат квартиры», - рассказал экс-«Холостяк».

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