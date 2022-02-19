Как передает Politeka.net, Даша Квиткова прославилась благодаря своему участию в шоу "Холостяк", где смогла одержать победу в борьбе за сердце Никиты Добрынина.
Так, на этот раз Квиткова опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, жена "Холостяка" Добрынина решилась вести новую рубрику, где показывает свои наряды для выхода. На кадрах Даша Квиткова показала, как из домашнего образа в черной рубашке она быстро перевоплотилась в стильный образ.
"В магазин, как на праздник", — поделилась Даша Квиткова.
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Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Как всегда - круто и с юмором🔥 Даша, тренч огонь", "Это должно быть постоянной рубрикой", "Милота же) проблема одна, сразу хочется и плащ и сумку и очки Валентино", "Вы супер", "Откуда тренч? 😍 красиво вышло", ""Вдруг бывшего встретим?.." - это вечная женская тема", "Очки очень кстати нашлись", "Такая забавная))) лук вышел очень крутой", "Не раздевайся!😂 Так монтируй! Джинсы тяжело одевать)", "Спасибо за настроение", "Особенно когда у тебя 2 маленьких малышарика", "Похудела вот и висит", "А зачем ходить в штанах которые давят".
Также её муж Никита Добрынин оставил реакцию под видео: "Ржу каждый раз".
Ранее сообщалось, жена "Холостяка" Добрынина впервые высказалась о панике в стране и срочном переезде.
Politeka рассказывала, жена "Холостяка" Добрынина устроила модное дефиле прямо в домашней гардеробной.
Также, жена "Холостяка" Добрынина публично усмирила грубиянку.