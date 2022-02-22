Джамала иногда поднимает в своем Инстаграм социальные темы, передает Politeka.net. В этот раз артистка коснулась темы поддержки молодежи в тяжелое время.
"Мы существуем, Украина есть! Существует жизнь и молодежь, нуждающаяся в нашей поддержке!", - написала Джамала.
По словам артистки, вчера она общалась с молодежью и рассказала им, кто помогает ей справиться с проблемами - люди рядом.
"Они выслушают, когда что-то пошло не по плану, поддержат, поздравят, обнимут. Они моя сила и вдохновение, стена и дом. А еще – я немного рассказала о визуализации, в которую я очень верю 😂", - написала артистка.
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Публикация собрала за два часа более 2000 лайков и много комментариев.
"Прекрасное мероприятие 🙌", "Благодарим Вас за вашу поддержку и позицию! 😍 Мы были очень счастливы послушать ваш опыт! 💛💛💛💙", "Все верно, очень благодарна ❤️", "Какие замечательные слова😍", " Прекрасно виглядаєте 🔥", "Очень важно детям поддерживать хорошие отношения с родителями", - написали пользователи Сети.
Напомним, что Джамала рассказала, как украинцам скоротать время
Как сообщала Politeka, Джамала растрогала кадрами в вышиванке и крымскотатарском костюме
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