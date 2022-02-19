Джамала часто общается с поклонниками на странице в Инстаграм, и делится с ними советами, передает Politeka.net. В новом посте Инстаграм певица поделилась своей подборкой фильмов, которые помогут скоротать время.

"🎬 «Чудо: письма президенту / Miracle: Letters to the President» – это просто шедевр. Невероятное корейское кино основано на реальных событиях о семье, доверии и любви.

🎬 «Лучший босс» – испанское кино, просто фантастическая игра Хавьер Бардема. Да и вообще мне очень нравится стиль испанского кино.

🎬 «Выдуманная Анна» — мини-сериал Netflix, об аферистке или гении созданный на реальных событиях.

Не благодарите 😉", - написала певица.

Примечательно, что в кадре Джамала предстала с губами-"уточкой", добавив ему тем самым игривости.

"Я бы ещё добавила «Бумажный дом»🔥🔥🔥", "Чудо:письма президенту – на одном дыхании 🙌", "Сериал Разделение ещё, 2022 – крутое начало", "Ух, ты 😮 Ни одного не видела. А корейский, даже не думала бы искать. Теперь посмотрю. Спасибо", - написали пользователи Сети.

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