Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - успішний шеф-кухар, що працює у Франції. Зірка вже кілька років судить проект" Майстер Шеф " разом з Ектором Хіменес-Браво і Володимиром Ярославським. На сторінці проекту в Instagram з'явилися образи Ольга для нового сезону " Майстер Шеф. Битва сезонів".
На фото Мартинівська була в декількох образах, які нещодавно приміряла.
"Який образ Ольги Мартиновської з нових випусків тобі більше подобається?",- запитали на сторінці.
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Фанати почали активно ставити лайки і обговорювати образи Ольга:
"Дорогі (в прямому і переносному сенсі слова) стилісти Ольги! Підберіть образ Молодіжний ....ну що ж ви її в бабусі відправляєте....адже дівчина то молода зовсім!", "Ні той ні інший, вічно одягнуть її бабусею або як з секонд хенду"," жоден з образів вам не підходить, поміняйте стиліста і візажиста"," жахливо Олю одягають, а ось Володимира завжди добре", «образи - » бабусин варіант " поміняйте стиліста . Що ви її старите ?!", "Ніякий. Обидва нудні".
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